Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що продасть клуб тільки тій людині, яка буде серйозно до нього ставитися.

"Що може мене змусити піти з поста президента "Динамо"? Ось якщо ви зараз скажете, що захочете покерувати і візьмете на себе фінансову складову. А якщо ви скажете, що просто хочете покерувати, напевно, я не піду", - заявив Суркіс в інтерв'ю gordonua.com.

"Якщо у вас є сміливість покерувати за свої гроші, значить, ви будете відповідально до цього ставитися. А просто покерувати, молоти язиком і розвалити ... Поки я живий, я розвалити "Динамо" не дам. Чи готовий я продати "Динамо"? Якщо я буду розуміти, що людина, яка купить "Динамо", зробить не так, як зробив Курченко для "Металіста", - підкреслив президент клубу.

Крім того, Суркіс заявив, що він мріє обіграти "Шахтар" на "Донбас Арені".

"У мене є мрія, щоб в нашій країні був мир. Щоб я міг приїхати на одну з найкращих арен, які є в Україні, на "Донбас Арену", і обіграти там "Шахтар". При 53-тисячному стадіоні саме приїхати і обіграти їх. Я маю мрію, щоб донецький "Шахтар" поїхав у свій регіон", - додав господар "Динамо".

При цьому він зазначив, що був спочатку проти того, щоб "гірники" свої домашні матчі проводили на "Олімпійському".

"Мене звинувачують, наприклад, що "Шахтар" сьогодні грає в Києві і я дав можливість використовувати центральний стадіон. Я нічого нікому не давав. Як президент клубу я був, природно, проти. Тому що тепер нам важко експлуатувати поле", - наводить свої аргументи Суркіс.

"Але люди виявилися не вдома. Тим більше стадіон належить державі. Тим більше гроші, які йтимуть на цей стадіон, - вони будуть цей стадіон якомога довше підтримувати. Ну грають. Але у мене є мрія, щоб вони поїхали в свій регіон, а ми грали в Києві і були єдиною командою, яка грає в Києві", - заявив президент "Динамо".