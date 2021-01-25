"Челсі" звільнив головного тренера

"Челсі" на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Френка Лемпарда. Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.
Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021
"Від імені всіх членів клубу, правління і особисто я хотів би подякувати Френкові за його роботу в якості головного тренера і побажати йому успіхів в майбутньому. Він - ікона цього великого клубу, і його статус тут залишається незмінним. На "Стемфорд Брідж" його завжди будуть тепло вітати", - зазначив Абрамович.
У нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" займає 9-е місце в турнірній таблиці, відстаючи від "Манчестера Юнайтед" на 11 очок.
Лемпард очолював команду з 4 червня 2019 року.
Повідомляється, що місце англійського фахівця може зайняти екснаставник "Парі Сен-Жермен" Томас Тухель.