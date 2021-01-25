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"Челсі" звільнив головного тренера

Френк Лемпард залишає "Стемфорд Брідж".

Френк Лемпард
Фото: EPA/UPG
Френк Лемпард

"Челсі" на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Френка Лемпарда.

"У мене прекрасні особисті стосунки з Френком, і я дуже його поважаю. Він дуже порядна людина і володіє високою трудовою етикою. Однак в нинішніх умовах ми вважаємо, що краще за все змінити тренера"- цитує президента клубу Романа Абрамовича пресслужба лондонців.

"Від імені всіх членів клубу, правління і особисто я хотів би подякувати Френкові за його роботу в якості головного тренера і побажати йому успіхів в майбутньому. Він - ікона цього великого клубу, і його статус тут залишається незмінним. На "Стемфорд Брідж" його завжди будуть тепло вітати", - зазначив Абрамович.

У нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" займає 9-е місце в турнірній таблиці, відстаючи від "Манчестера Юнайтед" на 11 очок.

Лемпард очолював команду з 4 червня 2019 року.

Повідомляється, що місце англійського фахівця може зайняти екснаставник "Парі Сен-Жермен" Томас Тухель.

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