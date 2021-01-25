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Ноєр установив новий рекорд Бундесліги, а Левандовський забив 500-й гол у кар'єрі

Мануель відстояв черговий матч "на нуль".

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

У рамках 18-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені зустрічалися команди з протилежних полюсів - "Баварія" очолює турнірну таблицю, а "Шальке" її замикає.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка не зустріли спротиву з боку господарів, забивши 4 "сухі" голи.

Таким чином, голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр став одноосібним рекордсменом Бундесліги з кліншитів - 34-річний німець провів 197 матчів "на нуль", на поєдинок перевершивши показник співвітчизника і ексодноклубника Олівера Кана.

Крім того, у матчі проти "Шальке" свій 500-й гол у професійній кар'єрі забив Роберт Левандовський.

32-річний поляк забив 272 голи за "Баварію", 103 - за дортмундську "Боруссію", 41 - за "Лех", 21 - за "Зніч" і 63 - у футболці національної збірної Польщі.

При цьому цей гол став для Роберта 23-м у поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки за підсумками 18 турів.

Крім того, Левандовський установив ще два досягнення. Він став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль.

Також поляк забиває "Шальке" вже в 11 матчах підряд, що також є рекордною серією для німецького чемпіонату.

Додамо, що після цієї перемоги "Баварія" до 7 очок зміцнила своє лідерство в чемпіонаті.

Огляд матчу "Шальке" - "Баварія".

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