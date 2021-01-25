Фото: EPA/UPG Роберт Левандовський

У рамках 18-го туру Бундесліги в Гельзенкірхені зустрічалися команди з протилежних полюсів - "Баварія" очолює турнірну таблицю, а "Шальке" її замикає.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка не зустріли спротиву з боку господарів, забивши 4 "сухі" голи.

Таким чином, голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр став одноосібним рекордсменом Бундесліги з кліншитів - 34-річний німець провів 197 матчів "на нуль", на поєдинок перевершивши показник співвітчизника і ексодноклубника Олівера Кана.

Manuel Neuer now holds the record for most clean sheets in Bundesliga history (197).



His clean sheet against former club Schalke sees him overtake Bayern legend Oliver Kahn. pic.twitter.com/bgmIJLkDZ8 — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

Крім того, у матчі проти "Шальке" свій 500-й гол у професійній кар'єрі забив Роберт Левандовський. Robert Lewandowski hits another milestone: 5⃣0⃣0⃣ goals for club and country. 👏👏#UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 24, 2021

32-річний поляк забив 272 голи за "Баварію", 103 - за дортмундську "Боруссію", 41 - за "Лех", 21 - за "Зніч" і 63 - у футболці національної збірної Польщі.

При цьому цей гол став для Роберта 23-м у поточному сезоні. Ще жодному футболісту за всю історію Бундесліги не вдавалося забити стільки за підсумками 18 турів.

Крім того, Левандовський установив ще два досягнення. Він став першим футболістом в історії чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити у 8 гостьових матчах поспіль.

Robert Lewandowski becomes the first player in Bundesliga history to score in eight away games in a row.



What a player. pic.twitter.com/l4ZNWC96iS — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

Також поляк забиває "Шальке" вже в 11 матчах підряд, що також є рекордною серією для німецького чемпіонату.

Додамо, що після цієї перемоги "Баварія" до 7 очок зміцнила своє лідерство в чемпіонаті.

Огляд матчу "Шальке" - "Баварія".