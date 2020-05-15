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Наставнику сборной Германии отказано посещать матчи Бундеслиги

Йоахим Лёв будет довольствоваться просмотром матчей по телевизору.

Наставнику сборной Германии отказано посещать матчи Бундеслиги
Йоахим Лёв в позе "Мыслителя" Родена
Фото: Bild

Уже завтра шестью матчами возобновится сезон в немецкой Бундеслиге.

Матчи планируют проводить при закрытых дверях. При этом количество людей, которые смогут присутствовать на матче, будет ограничено.

На матчах смогут присутствовать только представители клубов, лиги и сотрудники телевидения.

В число лиц, которым разрешено присутствовать на матчах, не входит главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, сообщает Bild.

Таким образом, наставник Бундестим не сможет вживую просматривать своих подопечных до конца нынешнего сезона.

Благо, УЕФА перенес на осень все матчи сборных.

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