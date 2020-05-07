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Один из лидеров Бундеслиги предлагает фанам разместить свое фото на трибунах стадиона

Акция не бесплатна.

В рамках программы "Оставайся дома. Будь на трибунах", фанаты менхенгладбахской "Боруссии" получили возможность разместить свое фото на трибунах Borussia-Park, сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: боруссия М.

На трибунах расставили картонные фигуры людей, имитируя болельщиков. Стоимость размещения на них собственного реального фото - 19 евро.

Отмечается, что на домашней арене уже установлено около 4,5 тыс. макетов с фото, причем игроки и тренеры "жеребят" также занимают места среди многочисленных поклонников. Общее количество заказов достигло 12 тыс. Это означает, что трибуны, безусловно, не будут пустыми, когда Бундеслига возобновится за закрытыми дверями.

Полученные средства частично пойдут в фанатский фонд "Боруссии". Фигура может находиться в любом месте стадиона, лишь один сектор отдан непосредственно для клубных ультрас.

Ранее сообщалось, что все игроки "Боруссии" М. сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая. До конца сезона командам осталось сыграть 9 туров. Гладбах располагается в турнирной таблице на четвертом месте, уступая "Баварии" лишь 6 очков.

Первый матч после рестарта сезона "Боруссия" М. проведет на выезде против "Айнтрахта".

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