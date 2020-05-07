Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
ГлавнаяСпорт

Экс-защитник "Динамо" заинтересовал "Ливерпуль", - СМИ

Домагой Вида может перебраться не только через Босфор, но и через Ла-Манш.

Экс-защитник "Динамо" заинтересовал "Ливерпуль", - СМИ
Домагой Вида
Фото: yeniasir.com.tr

Хорватский защитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида может перейти в стан без пяти минут чемпиона Англии - "Ливерпуля", сообщает турецкое издание Yeni Asir.

В услугах 31-летнего экс-игрока киевского "Динамо" лично заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп, отмечает издание.

По информации, Клоппа не устраивает игра соотечественника Виды - Деяна Ловрена и немецкий специалист ищет опытного игрока для ротации Вирджилу Ван Дейку и Джо Гомесу.

Отметим, что в составе "Ливерпуля" выступает еще один, вполне надежный, центральный защитник - Жоэль Матип.

Добавим, что контракт Виды с турецким клубом истекает только через два года.

Напомним, Домагой почти 5 лет цементировал оборону "Динамо" (с 2013 по 2017 годы). В Украинской Премьер-лиге хорват сыграл 104 матча и забил 10 голов.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость Виды сейчас составляет 6,5 млн евро.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также