Экс-защитник "Динамо" заинтересовал "Ливерпуль", - СМИ

Домагой Вида может перебраться не только через Босфор, но и через Ла-Манш.

Хорватский защитник турецкого "Бешикташа" Домагой Вида может перейти в стан без пяти минут чемпиона Англии - "Ливерпуля", сообщает турецкое издание Yeni Asir.

В услугах 31-летнего экс-игрока киевского "Динамо" лично заинтересован главный тренер "красных" Юрген Клопп, отмечает издание.

По информации, Клоппа не устраивает игра соотечественника Виды - Деяна Ловрена и немецкий специалист ищет опытного игрока для ротации Вирджилу Ван Дейку и Джо Гомесу.

Отметим, что в составе "Ливерпуля" выступает еще один, вполне надежный, центральный защитник - Жоэль Матип.

Добавим, что контракт Виды с турецким клубом истекает только через два года.

Напомним, Домагой почти 5 лет цементировал оборону "Динамо" (с 2013 по 2017 годы). В Украинской Премьер-лиге хорват сыграл 104 матча и забил 10 голов.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость Виды сейчас составляет 6,5 млн евро.