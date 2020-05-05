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Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"

Юрий Семин выводил "бело-синих" в полуфинал Кубка УЕФА.

Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
Мирча Луческу
Фото: news.sportbox.ru

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу назвал самого сложного тренера-соперника за период работы в Украине.

Им оказался экс-тренер "Динамо" Юрий Семин.

"За 12 лет работы в Украине именно Юрий Семин был для меня самым сложным соперником, когда тренировал киевское "Динамо". Отношусь к нему с большим уважением", - заявил в интервью Sport24 74-летний румынский специалист.

Отметим, что Семин дважды возглавлял "Динамо". И именно в конце своего первого прихода "Динамо" встречалось с "Шахтерем" в полуфинале Кубка УЕФА-2008/09. Первый матч в Киеве завершился вничью (1:1), а в ответном поединке 7 мая гол Илсиньо на 89-й минуте принес "горнякам" путевку в финал турнира (2:1), который они с аналогичным счетом выиграли у немецкого "Вердера".

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