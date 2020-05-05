Роналду наконец-то вернулся в Италию - теперь его ждет двухнедельный карантин

Сага о возвращении форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в Италию подошла к концу – накануне частный самолет португальца Gulfstream G200 доставил его с Мадейры в Турин, сообщает Football Italia.

Теперь Криштиану предстоит провести две недели на карантине, после чего он сможет возобновить тренировки с командой.

Добавим, что по словам самого Роналду, некоторое время он не мог покинуть остров из-за ограничительных мер, введенных властями.

Ранее сообщалось, что Corriere dello Sport обвинила игрока в "слитии" информации о болезни партнера по "Ювентусу" - Пауло Дибалы, якобы, с целью отложить свое возвращение на Апеннины.