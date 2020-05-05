Uber Eats уходит из Украины
Uber Eats уходит из Украины
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ГлавнаяСпорт

Все матчи следующего сезона английской Премьер-лиги могут пройти без зрителей

Клубы высшего английского футбольного дивизиона не исключают такой вариант.

Фото: skysports.com

Клубы Английской Премьер-Лиги готовятся к возможности сыграть весь следующий сезон за закрытыми дверями.

Одновременно с обсуждением варианта завершить текущий сезон за закрытыми дверями на нейтральных площадках, клубы АПЛ также готовятся к тому, что и весь следующий сезон пройдет при пустых трибунах, сообщает Sky Sport.

И если в текущих условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубы Премьер-Лиги планируют снижение доходов в районе 1 млрд фунтов, то при варианте проводить матчи следующего сезона без зрителей окажет еще более негативное влияние на бюджет клубов.

Отметим, что приоритетной датой возобновления текущего сезона АПЛ называет 8 июня, при этом к тренировкам команды должны вернуться не позднее 18 мая. Но все дальнейшие решения будут базироваться на постановлениях британского правительства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также