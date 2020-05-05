Все матчи следующего сезона английской Премьер-лиги могут пройти без зрителей

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Клубы Английской Премьер-Лиги готовятся к возможности сыграть весь следующий сезон за закрытыми дверями.

Одновременно с обсуждением варианта завершить текущий сезон за закрытыми дверями на нейтральных площадках, клубы АПЛ также готовятся к тому, что и весь следующий сезон пройдет при пустых трибунах, сообщает Sky Sport.

И если в текущих условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубы Премьер-Лиги планируют снижение доходов в районе 1 млрд фунтов, то при варианте проводить матчи следующего сезона без зрителей окажет еще более негативное влияние на бюджет клубов.

Отметим, что приоритетной датой возобновления текущего сезона АПЛ называет 8 июня, при этом к тренировкам команды должны вернуться не позднее 18 мая. Но все дальнейшие решения будут базироваться на постановлениях британского правительства.