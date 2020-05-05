Глава Нацполиции Киева выздоровел от коронавируса

Андрей Крищенко уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил к работе.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк сообщил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья Крищенко - замечательное.

"Дорогие друзья! Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУНП Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19! Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья - отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к выполнению своих обязанностей после длительной паузы", - написал советник.

Напомним, Крищенко заразился коронавирусом в конце марта. Ему

47 лет, он возглавляет столичную полицию с конца 2015 года.

Крищенко стал широко известен в апреле 2014 года, когда, будучи руководителем горловской милиции, оборонял город и управление милиции от российских боевиков.

В июне 2014 года за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Крищенко был награжден орденом "За мужество".