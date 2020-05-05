Uber Eats уходит из Украины
Uber Eats уходит из Украины
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ГлавнаяОбществоЖизнь

Глава Нацполиции Киева выздоровел от коронавируса

Андрей Крищенко уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Глава Нацполиции Киева выздоровел от коронавируса
Андрей Крищенко
Фото: npu.gov.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил к работе.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Шкиряк сообщил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья Крищенко - замечательное.

"Дорогие друзья! Рад сообщить, что наш друг, соратник и боевой собрат, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУНП Киева Андрей Крищенко успешно преодолел болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19! Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья - отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к выполнению своих обязанностей после длительной паузы", - написал советник.

Напомним, Крищенко заразился коронавирусом в конце марта. Ему

47 лет, он возглавляет столичную полицию с конца 2015 года.

Крищенко стал широко известен в апреле 2014 года, когда, будучи руководителем горловской милиции, оборонял город и управление милиции от российских боевиков.

В июне 2014 года за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Крищенко был награжден орденом "За мужество".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также