При похожем на хлопок взрыве никто не пострадал.

В одном из отделений "Новой почты" во Львове взорвалась присланная в посылке учебная граната. Боеприпас сдетонировал во время осмотра товара получателем.

Фото: lv.npu.gov.ua

Информация об инциденте в правоохранительные органы поступила в 17:30 4 мая, информирует пресс-служба областной полиции.

"По словам заявителя, в почтовом отправлении, которое получал один из клиентов, были предметы, похожие на гранаты. Во время того, как человек осматривал содержимое отправления, раздался характерный звук, похожий на громкий хлопок. Пострадавших и повреждений имущества нет", - говорится в сообщении.

Фото: zaxid.net

На место происшествия немедленно выехали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники других служб полиции. Полицейские установили личность мужчины, получившего отправления. Им оказался 51-летний львовянин. С места происшествия были изъяты предметы, похожие на учебно-имитационные гранаты, сообщают в полиции.

Правоохранители пояснили, что учебная граната при детонации выдает лишь незначительный звук. Взрыва как такового не происходит.

Фото: zaxid.net

Как сообщили в полиции ZAXID.NET, посылка поступила из Харькова, в ней были макеты двух учебных гранат. Кто был отправителем - пока неизвестно.