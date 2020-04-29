Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Зеленский подписал закон о рынке земли
Зеленский подписал закон о рынке земли
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
"Пловец из Гидропарка" приехал к зданию МВД на лошади
"Пловец из Гидропарка" приехал к зданию МВД на лошади
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Полиция проверила, работает ли ресторан нардепа Тищенко подпольно во время карантина
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Wizz Air анонсировала открытие базы в аэропорту "Львов" в июле

Также планируется запуск семи новых рейсов.

Wizz Air анонсировала открытие базы в аэропорту "Львов" в июле
Фото: www.planespotters.net

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" и запустить оттуда семь новых рейсов.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"Эта база станет уже второй базой авиакомпании в Украине. Кроме того, Wizz Air объявляет об открытии семи новых маршрутов в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин (Германия)", - говорится в сообщении.

Бронирование билетов на данные направления уже доступно для пассажиров по ценам от 429 гривен.

Также отмечается, что авиакомпания сообщила о внедрении дополнительных мер, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и поможет поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

Во время перелетов обязательно надевать маски. Согласно сообщению, самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день.

Кроме того, во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка.

Напомним, в марте WizzAir приостановила все полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также