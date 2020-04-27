Продовольча безпека країни під загрозою

В умовах поширення коронавірусної хвороби та розгортання фінансово-економічної кризи Україна поступово опиняється перед потужними викликами національній продовольчій безпеці. За даними Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації «Борошномели України», на зовнішніх ринках різко зростають ціни на продовольчу пшеницю, що автоматично призведе до зростання ціни на борошно на 500-600 грн за тонну і хліба щонайменше на 20%. При цьому темпи вивезення зерна з України стрімко зросли. І це в той час, коли у зв’язку з несприятливими кліматичними умовами очікуємо суттєве зменшення виробництва пшениці, інших зернових культур у 2020/2021 маркетинговому році. За найсприятливішими прогнозами експертів урожай пшениці цьогоріч знизиться приблизно до 23 млн тонн, що нижче на 20% від попереднього року; урожай ячменю – на 15,5%, вівса – на 19,4%, проса – на 24,5%.

Фото: business-in-ukraine.online

Варто наголосити, що про реальну загрозу продовольчої кризи у світі вже заявила Організація Об’єднаних Націй, впливові міжнародні організації (ВООЗ, ВТО), найбільші виробники продовольства, асоціації фермерів та вчені. Так, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) в особі її генерального директора Цюнь Дуньюя заявила, що через карантинні заходи виробники харчової продукції не зможуть виробляти необхідні обсяги сільськогосподарських продуктів, що загрожує нестачею продуктів харчування для мільйонів людей навіть в заможних країнах. Провідні продовольчі компанії – Нестле, Юнілевер, ПепсіКо разом з Фондом ООН своїм зверненням попередили держави, які входять до складу G7 та G20, що пандемія коронавірусу призводить до зриву постачання продовольства у всьому світі. З огляду на що, невжиття урядами країн належних заходів матиме за наслідок двократне - до 1,6 млрд. збільшення кількості голодуючих у світі.

Отже, навіть мінімальне подальше зволікання з реагуванням на зазначені негативні процеси призведе до нестачі продовольства на внутрішньому ринку з наступними сплеском цін на харчі до катастрофічного для більшості громадян рівня та загрозою голоду всередині країни.

Теперішня ситуація з продовольчою номенклатурою матеріальних цінностей державного резерву, нормами їх накопичення, в т.ч. незнижуваного запасу, та їх наявністю є критичною. Зокрема, існуючі перелік та обсяги продовольчої номенклатури є недостатніми для забезпечення продовольчої безпеки держави, а норми їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу, тривалий час не переглядалися і не оновлювалися.

За оперативною інформацією, наявні запаси у держрезерві зерна складають 100 тис.тонн, цукру – 2 тис.тонн; консерви м’ясні та рибні мають прострочений термін зберігання; спирт та рослинне масло з продовольчої номенклатури матеріальних цінностей взагалі вилучені. Наведені показники свідчать, що запасів у держрезерві окремих продовольчих товарів вистачить максимум на два тижні.

Таким чином, сьогодні державний матеріальний резерв неспроможний покрити нестачу продовольства всередині країни в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції, падіння виробництва сільськогосподарських культур, поширення у світі економічної та продовольчої кризи.

З огляду на це, постає невідкладна необхідність у здійсненні Урядом перерахунку номенклатури продуктових матеріальних цінностей держаного резерву, норм їх накопичення, в тому числі незнижуваного запасу, з приведенням його у відповідність до потреби мінімального споживчого кошика населення, а також у забезпеченні закупівлі продовольства до державного матеріального резерву задля того, щоб Україна уникла вказаних катастрофічних наслідків.

Мною була зареєстрована відповідна постанова задля стабілізацію ринку сільськогосподарської продукції, формування запасів продовольчих ресурсів для забезпечення стратегічних потреб держави, а також недопущення дефіциту сільськогосподарської продукції і продуктів харчування на внутрішньому ринку та запобігання різкому зростанню цін на них. Звернувся до Голови Верховної Ради з проханням терміново винести її на розгляд Парламенту.

Також звернувся до Голови Аграрного комітету з проханням скликати термінове засідання на якому розглянути наступні питання:

1. Продовольча безпека сезону 2020. Що є з посівною по регіонам, очікування і можливі заходи по обмеженню експорту з врахуванням внутрішнього попиту. До речі, в Держрезерві пустота. ФАО і деякі міністри АПК вже зробили відповідні заяви.

Відповідну постанову про забезпечення продовольчої безпеки зареєстрував.

2. Відкриття продовольчих ринків.

Хоча уряд вже полегшив свої обмеження, але віддав це питання на "розсуд місцевої влади", а там, скоріш за все, немає розуміння проблеми. Вже зараз люди почали перекривати дороги, зокрема у Запорізькій та Херсонській областях. Адже для малих фермерських господарств збут ранніх овочів та іншої продукції це питання виживання!

Також пропоную звернутись від Комітету до Президента та Уряду щодо відновлення роботи Міністерства аграрної політики. Сьогодні бачимо брак уваги до цієї галузі з боку уряду, отже вважаю міністр може стати дієвим лобістом інтересів!

Ми маємо зробити ці кроки задля захисту українського товаровиробника та продовольчої безпеки країни.