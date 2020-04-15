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Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов продуктов

"Это позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров".

Кабмин намерен установить ценовое регулирование 10 видов продуктов
Фото: obozrevatel.com

Кабинет министров планирует вернуться к ценовому регулированию для 10 видов товаров.

Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров... Это основные товары для каждого человека - мука, сахар, макаронные изделия, молоко, хлеб, мясо птицы, яйца, гречка, сливочное масло", - сказал он.

Петрашко подчеркнул, что это позволит удержать ценовую стабильность для социально важных групп товаров.

Напомним, на период карантина крупные сети супермаркетов ввели ограничения на количество людей в магазинах. Также в магазинах наносят специальную разметку, которая разграничивает посетителей друг от друга, а в некоторые - пускают по очереди - покупатели, которые приходят, должны ожидать возле входа. 

Ранее сеть супермаркетов АТБ также выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми, которые находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией.

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