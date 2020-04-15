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Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям

По 300% за "интенсивность труда" и "выполнение особо важной работы". 

Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Максим Нефьодов
Фото: mignews.com.ua

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и три его заместителя несколько месяцев получали надбавки к окладу в размере 600%: по 300% за "интенсивность труда" и "выполнение особо важной работы". Разрешение на начисление надбавок Минфин дал в ответ на обращение самого Нефьодова, пишут "Українські новини" со ссылкой на ответ Министерства финансов.

В Минфине уточнили, что с 1 марта 2020 все разрешения на начисление себе премий руководством подотчетных центральных органов власти были приостановлены. 

"Как оказалось, о начислении огромных надбавок к его окладу перед Минфином ходатайствовал сам Нефьодов. В письме от 16 января 2020 года он просил "задним числом" (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику. При этом, Нефьодов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащими", - добавили в агентстве.

Министерство финансов согласовало надбавки, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" сотрудников Государственной таможенной службы Украины. Согласование проходило длительное время - по 27 февраля. 

"Получается, по сути, Минфин одобрил начисляемые с 1 января надбавки ровно на три дня – по 1 марта, когда действие согласования было приостановлено. При этом в ответе не уточняется, начислялись ли эти надбавки Нефьодову и его замам в период с 1 января по 27 февраля, либо они были пересчитаны задним числом в период после выхода согласования из министерства", - подытожили в агентстве.

Напомним, что бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

По словам Уманского, в борьбе с контрабандой на таможне ничего не было сделано

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