Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому

Верховный Суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, который признал невиновным члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в незавершенном покушении на мошенничество и оправдал его.

Об этом Гречковский рассказал агентству "Українські Новини".

"Кассацию [потерпевшего] рассмотрели и отказали в ее удовлетворении", - сообщил он.

О решении Верховного Суда также написали в Facebook адвокаты Гречковского и второго фигуранта дела.

"Вчера Верховный Суд поставил жирную точку в деле Павла Гречковского. Павел Гречковский и Олег Шкляр оправданы, а уголовное обвинение длинной почти в четыре года в отношении их завершено полной победой защиты! "Потерпевшему" Климчуку Анджею Викторовичу - бывшему адвокату и "торпеде" было отказано в его кассационной жалобе на оправдательный приговор", - написал адвокат Шкляра Александр Мирошник.

Также он отметил, что процесс по Гречковскому и Шкляру завершен, а в отношении Климчука уголовный процесс "только начинается".

Гречкивского и арбитражного управляющего Министерства юстиции Олега Шкляра обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов. За эти деньги Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО "Богадар". Эта фирма запатентовала способ изготовления кваса и квасного сусла. В 2016 году другая фирма-производитель оспаривала действительность этих патентов.

В сентябре 2016 года адвокат Анджей Климчук, который якобы действовал от имени компании "Богадар", под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и последний был задержан.

Защита Гречковского и Шкляра отстаивала версию о том, что Климчук действовал не как адвокат, а как провокатор, поскольку он уже несколько раз был заявителем в подобных делах.

Суд признал, что Климчук совершил провокацию и, соответственно, - а соответственно ряд доказательств были недопустимыми - то есть полученные с нарушениями законодательства.

Также суд констатировал, что дело должно было расследоваться представителями Нацполиции, а не прокуратуры и СБУ. Поэтому все данные, установлены в ходе расследования, суд не может принять во внимание.