Высший совет правосудия разрешил содержание под арестом главы Владимирецкого райсуда Закревского

Его подозревают в неоднократном получении и требовании взяток.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под арестом судьи и главы Владимирецкого районного суда Ровенской области Леонида Закревского.

20 февраля ему вручили подозрение в преступлении по ч.3 статьи 368 и ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

Судья Закревский подозревается в требовании взятки взамен на действия в интересах человека, который ее предоставил, и в получении взятки за влияние на принятие решений лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

Кроме того, есть обстоятельства, дающие основания считать, что он может скрываться от органов следствия и суда, незаконно влиять на свидетелей и препятствовать уголовному производству.

"Мотивы, приведенные в представлении, являются обоснованными, подтверждаются предоставленными Высшему совету правосудия материалами, которые имеют факты и доказательства совершения судьей общественно опасного действия, определенного Уголовным кодексом Украины. Представление имеет обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как домашний арест. Нарушения гарантий независимости судьи при рассмотрении представления нет", - заявил член ВСП Светлана Шелест.

Напомним, 20 февраля Национальное антикоррупционное бюро сообщило Закревскому о подозрении в неоднократном получении взяток через посредника.

По данным следствия, судья просил деньги за принятие решений в интересах заинтересованных лиц или за влияние на других судей. Речь шла о разнообразных делах, которые были на рассмотрении суда: от административных взысканиях за пьяное вождение до возвращения арестованного имущества.