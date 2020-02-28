Суд опроверг заявление "1+1 медиа" о незаконности обысков дома у журналиста телеканала

Шевченковский районный суд Киева опроверг информацию о признании незаконным обыска у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько, которое накануне распространила пресс-служба группы "1+1 медиа".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"27 февраля 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киев рассмотрел жалобу адвоката Здоровца С. В., в интересах Данько Д. М., на бездействие следователей Главного следственного управления Службы безопасности Украины, которое заключается в невозвращении временно изъятого имущества", - говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

По итогам рассмотрения судья принял решение удовлетворить жалобу и обязать следователей вернуть Данько имущество, изъятое при обыске 5 февраля 2020 года.

"Отдельно обращаем внимание, что судья не давал оценки законности проведения следователями указанного обыска", - отмечают в суде.

Напомним, вечером 5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Также СБУ пришла с обысками домой к трем журналистам.

Из-за обысков на канале группа "1 + 1 медиа" обратилась к президенту, генпрокурору, главе Верховной Рады и главам комитетов по информационной политике и по вопросам свободы слова, а также к главе СБУ и руководству Нацсовета по вопросам телерадиовещания.