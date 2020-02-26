Гончарук пообещал выполнить задание Зеленского по долгам шахтерам

По его словам, это непростая задача, но приказы президента нужно выполнять.

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал разработать решение относительно поручения президента Владимира Зеленского про погашение долгов по зарплатам шахтеров за два месяца. Об этом премьер сообщил на брифинге, передает "Укринформ".

"Президент поставил задачу публично, мы ее все слышали: максимально быстро, в конкретный срок закрыть задолженность перед шахтерами. Конечно, правительство будет работать над тем, чтобы эту задачу выполнить", - сказал Гончарук.

Он отметил, что это непростая задача, и проблема задолженности по зарплате перед шахтерами является комплексной.

"Опять же, можно часами это обсуждать. Но есть задача Президента, и мы ее выполняем", - заявил премьер.

Напомним, 5 февраля Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн на выплаты зарплатной задолженности шахтерам, по состоянию на 16 января зарплатная задолженность только перед предприятием "Львовуголь" составляла 317,79 млн грн.

Шахтеры регулярно выходят на протесты, связанные долгами по зарплатам. Например, в январе четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявляли голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат.