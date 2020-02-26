​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
ГлавнаяПолитика

Гончарук пообещал выполнить задание Зеленского по долгам шахтерам

По его словам, это непростая задача, но приказы президента нужно выполнять.

Гончарук пообещал выполнить задание Зеленского по долгам шахтерам
Фото: EC - Audiovisual Service

Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал разработать решение относительно поручения президента Владимира Зеленского про погашение долгов по зарплатам шахтеров за два месяца. Об этом премьер сообщил на брифинге, передает "Укринформ".

"Президент поставил задачу публично, мы ее все слышали: максимально быстро, в конкретный срок закрыть задолженность перед шахтерами. Конечно, правительство будет работать над тем, чтобы эту задачу выполнить", - сказал Гончарук.

Он отметил, что это непростая задача, и проблема задолженности по зарплате перед шахтерами является комплексной.

"Опять же, можно часами это обсуждать. Но есть задача Президента, и мы ее выполняем", - заявил премьер.

Напомним, 5 февраля Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн на выплаты зарплатной задолженности шахтерам, по состоянию на 16 января зарплатная задолженность только перед предприятием "Львовуголь" составляла 317,79 млн грн.

Шахтеры регулярно выходят на протесты, связанные долгами по зарплатам. Например, в январе четверо лидеров профсоюза шахтеров Львовской области объявляли голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также