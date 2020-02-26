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Госагентство туризма возглавит чиновница из Львова

Марьяна Олескив была директором львовского "Центр развития туризма".

Госагентство туризма возглавит чиновница из Львова
Фото: facebook.com/m.oleskiv

Кабинет министров определил победителем конкурса на должность главы Государственного агентства развития туризма Марьяну Олескив.

Об этом говорится в телеграм-канале министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

Олескив с марта 2016 года по октябрь 2018 года возглавляла львовское коммунальное неприбыльное предприятие "Центр развития туризма", которое занимается повышением уровня туристической привлекательности города.

Работала в ивент-агентствах Slupsky Event Management, Initia Event Management. Также одно время была руководителем отдела туризма в Одесском городском совете.

Напомним, что на предыдущем заседании правительство назначило руководителей еще четырех профильных агентств, которые подведомственны Министерству культуры, молодежи и спорта.

Главой Госагентства спорта стал Сергей Левчук, Госкино - Марина Кудерчук, Госагентство по вопросам искусств - Галина Григоренко, а Госагентство по вопросам художественного образования - Ольга Россошанская.

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