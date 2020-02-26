​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Коронавирус попал в Австрию
Коронавирус попал в Австрию
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Танец над пропастью. Хосни Мубарак и Украина
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Евро-2020 может быть отменен или перенесен
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
Амман и обман. Как РПЦ хотела засудить Вселенского патриарха и что из этого вышло?
ГлавнаяПолитика

Дубилет назвал ненужными 70% отчетов обладминистраций

Через 2-3 недели Кабмин ликвидирует большую часть бумажных отчетов чиновников.

Дубилет назвал ненужными 70% отчетов обладминистраций
Фото: Макс Левин

В Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально. Об этом у себя в телеграме написал министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работу. Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум», - отметил министр.

Он рассказал, что его команда провела анализ, какие отчеты готовят для правительства областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация на постоянной основе. Во время проверки обнаружили «много неэффективного».

«Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы ... Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3 тыс.(70%) этих отчетов не нужны», - добавил Дубилет.

Он подчеркну, что подготовка этих отчетов занимает кучу времени, но почти всегда «просто накапливается на пыльных шкафах без всякого смысла».

Также глава Кабмина сообщил, что около 10% отчетов не нужны были даже официально. Их в свое время отменяли, однако «забывали сообщить об этом регионам».

Напомним, ранее в Кабмине определили 24 показателя эффективности, согласно которым будут ежеквартально оценивать глав областных госадминистраций. Первое подведение итогов согласно этим критериям будет по результатам первого квартала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также