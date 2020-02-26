Дубилет назвал ненужными 70% отчетов обладминистраций

В Кабинете министров подсчитали, что около 70% поданных отчетов госслужащих «не нужны, и их никто не открывает», а около 10% отчетов не нужны официально. Об этом у себя в телеграме написал министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Сейчас вместе с министерствами и другими органами власти отменяем всю эту бессмысленную работу. Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум», - отметил министр.

Он рассказал, что его команда провела анализ, какие отчеты готовят для правительства областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация на постоянной основе. Во время проверки обнаружили «много неэффективного».

«Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы ... Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты. Оказалось, что почти 3 тыс.(70%) этих отчетов не нужны», - добавил Дубилет.

Он подчеркну, что подготовка этих отчетов занимает кучу времени, но почти всегда «просто накапливается на пыльных шкафах без всякого смысла».

Также глава Кабмина сообщил, что около 10% отчетов не нужны были даже официально. Их в свое время отменяли, однако «забывали сообщить об этом регионам».

Напомним, ранее в Кабмине определили 24 показателя эффективности, согласно которым будут ежеквартально оценивать глав областных госадминистраций. Первое подведение итогов согласно этим критериям будет по результатам первого квартала.