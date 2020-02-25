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Высший совет правосудия не разрешил арестовать главу суда, подозреваемого во взяточничестве

Леониду Закревскому вменяют неоднократное получение взяток через посредника.

Высший совет правосудия не разрешил арестовать главу суда, подозреваемого во взяточничестве
Архивное фото
Фото: Lb.ua

Высший совет правосудия вернул представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Владимирецкого районного суда Ровенской области Леонида Закревского.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

"В ходатайстве указано, что Закревский Л.В. подозревается в просьбе предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ей служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украина. Также Закревский Л.В. подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 369-2 УК Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что представление мотивировано тем, что есть риск того, что Закревский может скрываться от следствия, уничтожить документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного преступления, влиять на свидетелей, а также препятствовать уголовному производству иным образом.

Однако, ВСП решил вернуть представление, поскольку оно "не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных ст. 58 Закона «О Высшем совете правосудия» и ст.184 Уголовно-процессуального кодекса".

Напомним, 12 февраля НАБУ проводило обыски во Владимирецком районном суде, главой которого является Закревский. 21 февраля Закревскому сообщили о подозрении в получении взяток и злоупотреблении положением.

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