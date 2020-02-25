Высший совет правосудия не разрешил арестовать главу суда, подозреваемого во взяточничестве

Высший совет правосудия вернул представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Владимирецкого районного суда Ровенской области Леонида Закревского.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

"В ходатайстве указано, что Закревский Л.В. подозревается в просьбе предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ей служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украина. Также Закревский Л.В. подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 369-2 УК Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что представление мотивировано тем, что есть риск того, что Закревский может скрываться от следствия, уничтожить документы, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного преступления, влиять на свидетелей, а также препятствовать уголовному производству иным образом.

Однако, ВСП решил вернуть представление, поскольку оно "не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных ст. 58 Закона «О Высшем совете правосудия» и ст.184 Уголовно-процессуального кодекса".

Напомним, 12 февраля НАБУ проводило обыски во Владимирецком районном суде, главой которого является Закревский. 21 февраля Закревскому сообщили о подозрении в получении взяток и злоупотреблении положением.