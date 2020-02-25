Елена Зеленская и посол Австрии обсудили сотрудничество в развитии безбаръерной среды

Супруга президента Елена Зеленская и чрезвычайный полномочный посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер договорились о налаживании сотрудничества в рамках международного "Партнерства Биарриц". В частности, речь идет о получении австрийской экспертизы в области развития инклюзивной и безбарьерной среды.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Елена Зеленская инициировала присоединение Украины к "Партнерству Биарриц", основанному странами G7 для утверждения гендерного равенства в декабре прошлого года, во время открытия третьего Украинского женского конгресса.

Среди обязательств, которые берет на себя Украина, кроме противодействия насилию и расширения возможностей женщин, также - создание инклюзивного и безбарьерного пространства, универсального и дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения.

Посол Пфандлер отметил, что в его стране за последние годы была проведена колоссальная работа по созданию универсальной среды. Он также подчеркнул, что поскольку Австрия является федеративным государством, то многие решения зависят прежде всего от местной власти.

"Особенно полезным будет опыт города Вены, имеющего в этом направлении многолетнюю экспертизу. И это также может стать уместным толчком к расширению многолетнего сотрудничества Вены и Украины", - сказал Пфандлер.

Стороны договорились, что украинские эксперты наладят контакты с соответствующими австрийскими учреждениями. В планах - приглашение австрийских специалистов в Украину, а также визит украинской делегации в Вену.

В ближайшее время Елена Зеленская также планирует встретиться с чрезвычайным и полномочным послом Германии Анкой Фельдгузен.