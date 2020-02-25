Зеленский поставил условия для закрытия убыточных шахт

"Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу".

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость создания Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, предусматривающей переквалификацию и новые рабочие места для шахтеров, решение вопроса доступа к образованию для детей горняков, а также налаживание сервисов в шахтерских городах.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что ключевая ценность - это люди, а потому реформа угольных регионов должна быть справедливой. По его словам, такие изменения - длительные, и в течение этого времени страна будет нуждаться в угле. Но постепенно государство должно создать социально-экономические возможности для развития угольных регионов.

"Для этого Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип следующий: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу - безопасную и с достойной оплатой. Сначала - новые рабочие места для этих людей. И только потом начинаем говорить об остальном", - пояснил президент.

Также реализация программы должна решить проблему доступа к образованию для детей шахтеров – путем создания стипендиального фонда.

Президент напомнил, что недавно он посетил шахту "Межиричанская" во Львовской области, и горняки жаловались на то, что местная школа в ужасном состоянии. Тогда на совещании Зеленский поставил задачу вице-премьеру – министру развития общин и территорий Денису Шмыгалю обеспечить ремонт школы до 1 сентября. Он также отметил необходимость проведения аудита состояния других школ в шахтерских регионах.

По словам президента, Нацпрограмма также должна быть направлена на заботу о пожилых людях, в частности речь идет о досрочной пенсии и развитии современной инфраструктуры и сервисов в шахтерских городах.

Кроме того, Зеленский поддержал предложение представителей отрасли по созданию Госкомитета по угольной промышленности. Президент подчеркнул, что министр инфраструктуры должен уделить особое внимание ремонту дорог в небольших шахтерских населенных пунктах.

Также он обратился к вице-премьеру Шмыгалю с просьбой проработать возможность организации рабочих поездок по шахтерским городкам с целью изучения их состояния.

Напомним, ранее Зеленский попросил компанию ДТЭК Рината Ахметова помочь найти покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты.