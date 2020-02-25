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Зеленский поставил условия для закрытия убыточных шахт

"Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу".

Зеленский поставил условия для закрытия убыточных шахт
Фото: resident.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость создания Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, предусматривающей переквалификацию и новые рабочие места для шахтеров, решение вопроса доступа к образованию для детей горняков, а также налаживание сервисов в шахтерских городах.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что ключевая ценность - это люди, а потому реформа угольных регионов должна быть справедливой. По его словам, такие изменения - длительные, и в течение этого времени страна будет нуждаться в угле. Но постепенно государство должно создать социально-экономические возможности для развития угольных регионов.

"Для этого Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип следующий: ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу - безопасную и с достойной оплатой. Сначала - новые рабочие места для этих людей. И только потом начинаем говорить об остальном",  - пояснил президент.

Также реализация программы должна решить проблему доступа к образованию для детей шахтеров – путем создания стипендиального фонда.

Президент напомнил, что недавно он посетил шахту "Межиричанская" во Львовской области, и горняки жаловались на то, что местная школа в ужасном состоянии. Тогда на совещании Зеленский поставил задачу вице-премьеру – министру развития общин и территорий Денису Шмыгалю обеспечить ремонт школы до 1 сентября. Он также отметил необходимость проведения аудита состояния других школ в шахтерских регионах.

По словам президента, Нацпрограмма также должна быть направлена на заботу о пожилых людях, в частности речь идет о досрочной пенсии и развитии современной инфраструктуры и сервисов в шахтерских городах.

Кроме того, Зеленский поддержал предложение представителей отрасли по созданию Госкомитета по угольной промышленности. Президент подчеркнул, что министр инфраструктуры должен уделить особое внимание ремонту дорог в небольших шахтерских населенных пунктах.

Также он обратился к вице-премьеру Шмыгалю с просьбой проработать возможность организации рабочих поездок по шахтерским городкам с целью изучения их состояния.

Напомним, ранее Зеленский попросил компанию ДТЭК Рината Ахметова помочь найти покупателя на "Центрэнерго" и неприбыльные шахты.

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