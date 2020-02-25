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КМИС: поддержка Зеленского по сравнению с выборами выросла, "Слуги народа" - упала

Президент в первом туре мог бы получить 44% голосов.

КМИС: поддержка Зеленского по сравнению с выборами выросла, "Слуги народа" - упала
Фото: EPA/UPG

Киевский международный институт социологии во вторник обнародовал свежие партийные и президентские рейтинги. Он продемонстрировал существенный рост поддержки президента Владимира Зеленского по сравнению с выборами и снижение рейтинга его партии "Слуга народа".

Согласно опросу, который проводился 8-18 февраля, если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале 2020 года, в нее попали бы только четыре партии: "Слуга народа" (39,1%), ОПЗЖ (15,6%), "Европейская солидарность" (10,8%) и "Батькивщина" (9,0%). Рейтинг партии "Голос" обвалился с 5,8%, полученных на выборах, до 0,9%.

Близко к 5%-ному проходному барьеру находятся "Сила и честь" Игоря Смешко (4,6%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,2%).

В президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский. За него в первом туре готовы были бы проголосовать 44,2% респондентов (+14% по сравнению с 2019 годом). Второе-третье места делят Юрий Бойко (13,1%) и Петр Порошенко (11,6%). Остальные политики существенно отстают.

В рамках исследования методом личного интервью были опрошены 2038 человек. Статистическая погрешность - от 1,4% для показателей, близких к 5%, до 3,3% для показателей, близких к 50%.

Напомним, что 24 февраля свой опрос обнародовал Центр Разумкова. Его результаты: "Слуга народа" - 36,4%, ОПЗЖ - 15,3%, "Евросолидарность" - 12,6%, "Батькивщина" - 10,3%; Зеленский - 40,1%, Бойко - 15,3%, Порошенко - 13,5%, Тимошенко - 10,2%.

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