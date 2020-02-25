Стефанчук анонсировал медицинский и цифровой кодексы

Первый вице-спикер рассказал об амбициозных планах Верховной Рады на 2020 год.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что одним из приоритетов Верховной Рады в 2020 году будет принятие новых кодексов и рекодификация старых.

Об этом депутат сказал на Форуме реформ в Киеве.

"Первый блок - изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, законодательная инициативы народа Украины. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается, - вопрос децентрализации. Следующие вопросы - связаны с кодификацией, систематизация законодательства", - сказал Стефанчук.

В частности, планируется принять кодекс судоустройства, кодекс об административных процедурах, медицинский кодекс, цифровой кодекс, кодекс электронных коммуникаций, кодекс об административных проступках. Также в планах - пересмотр Гражданского кодекса, Жилищного кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса о недрах.

Фото: Діана Буцко

Вице-спикер добавил, что Рада также планирует рассмотреть ряд важных законопроектов, в том числе о труде, о медиа, о медиации, о групповом иске, об одноразовом декларировании активов физических лиц, о страховой медицине, о лоббировании и др.

Фото: Діана Буцко

Напомним, что минимум до апреля Верховная Рада будет рассматривать законопроект о продаже земли, после чего у нее будет еще 6-7 пленарных недель до летних каникул.

Предыдущий кодекс - Избирательный - депутаты принимали больше двух лет. В первом чтении его проголосовали в ноябре 2017 года, а во втором - в июле 2019 года. После этого он был ветирован президентом, и "Слуги народа" в итоге приняли почти другой документ.