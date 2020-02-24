Закарпатская ОГА проверит готовность сотрудников пограничных КПП к выявлению лиц с подозрением на коронавирус

25 февраля в Закарпатской областной госадминистрации состоится заседание созданной по распоряжению Кабмина временной противоэпидемической комиссии.

Один из рассматриваемых вопросов - готовность сотрудников пограничных КПП к выявлению лиц с подозрением на коронавирус.

Об этом информирует пресс-служба облгосадминистрации.

"Рассмотрим следующие вопросы:

состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019;

налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами;

заслушаем информацию об эпидемической ситуации по COVID-2019 в мире, Украине и области в частности", - сообщил и.о главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

По его словам, местная власть держит ситуацию под контролем.

В частности, на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, которое соответствует определению случая COVID-2019.

Также созданы 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

Заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом, определена областная инфекционная больница. При необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц.

Кроме этого, есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в частности оборудованных аппаратами искусственного дыхания.

Ранее Государственная пограничная служба объявила о введении температурного скрининга пассажиров на прямых авиарейсах из Италии. Аналогичные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19 вводятся на пункте пропуске "Тиса" в Закарпатской области.

25 февраля Кабмин усилил меры безопасности для предотвращения коронавируса в Украине.

За последние несколько дней на севере Италии зафиксировали больше 200 случае инфицирования коронавирусом. Умерли шесть пожилых человек с другими болезнями.