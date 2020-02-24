Фигурант дела о сепаратизме претендует на пост судьи КСУ

Депутат Верховной Рады, член пророссийской фракции ОПЗЖ Валерий Гнатенко претендует на пост судьи Конституционного Суда.

Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.

Конституционный Суд Украины состоит из 18 судей, но сейчас в нем есть три вакансии: две по квоте Рады и одна - по квоте Съезда судей.

Гнатенко задекларировал жилой дом площадью 438,9 кв. м и земельный участок площадью 3160 кв. м в Дружковке, а также земельный участок в Лимане площадью 400 кв. м.

Доходы депутата в 2019 году составили 411 тысяч гривен зарплаты на должности мэра Дружковки, 167 тысяч гривен зарплаты в Верховной Раде, 107 тысяч гривен пенсии и 46 тысяч гривен банковских процентов. Еще 157 тысяч гривен он получил в Верховной Раде на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Его жена заработала еще около 100 тысяч гривен.

На счетах в банках семья Гнатенко держит 470 тысяч гривен.

Напомним, мэр Дружковки Валерий Гнатенко стал депутатом в 2019 году, победив на 49-м мажоритарном округе.

По данным Службы безопасности Украины, он фигурирует в уголовном деле по поводу действий руководства города в 2014 году.

Отмечается, что СБУ расследует дело по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В спецслужбе не сообщили о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Гнатенко известен тем, что называл участников Революции достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага "ДНР". Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение "референдума".

Газета "Дружковский рабочий", которую финансирует горсовет, выходила с флагом "ДНР". В ней, например, печатали "Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР". Когда украинские военные вернули город под контроль, Гнатенко сумел удержаться в должности.