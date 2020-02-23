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Во второй этап конкурса на должности прокуроров САП прошли 372 кандидата

Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата.

Во второй этап конкурса на должности прокуроров САП прошли 372 кандидата
Фото: Прямий

23 февраля завершился первый этап конкурсного отбора на занятие 11 должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом глава ведомства Назар Холодницкий сообщил в фейсбуке.

По его словам, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 человек не явились для сдачи теста. Они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки была уважительной.

Успешно первый этап отбора прошли 372 человека. Они будут допущены к следующему этапу.

Из принявших участие в тестировании максимальные 100 баллов набрали только два кандидата, 95-99 баллов - 61 кандидат, 90-94 балла - 107 кандидатов, 80-89 баллов - 202 кандидата.

Следующий этап отбора - тест на общие способности - состоится 29 февраля 2020 года.

Напомним, прием документов на должности прокуроров САП начался 3 февраля и продолжался до 15 февраля.

В феврале также сообщалось, что Холодницкий ожидает, что к 2021 году Высший антикоррупционный суд вынесет 100 приговоров по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и САП. Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.

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