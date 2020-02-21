Данилов заверил, что "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ без представителей Украины расшифровывать не будут

"Черные ящики" самолета украинской авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, без представителей Украины расшифровывать не будут.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телеканала "Интер".

"Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к "черным ящикам". Они находятся сегодня на территории Тегерана... никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана, - ред.), ни никто другой", - цитирует Данилова Интерфакс-Украина.

Он также высказал уверенность, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию.

"Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", - сказал Данилов.

Ранее министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами заявлял, что "черные ящики" самолета МАУ повреждены, но их можно отремонтировать и расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном призвали Иран передать бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

15 февраля Иран заявил, что не передаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ другим странам. В то же время глава МИД страны Ирана Мухаммед Джавад Зариф подтвердил готовность сотрудничать с Украиной по катастрофе МАУ.

Напомним, только через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.