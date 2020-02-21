Дело о поджоге автомобиля семьи Гонтаревой забрали у киевской полиции

Офис генерального прокурора сменил следственный орган по делу о поджоге автомобиля семьи Валерии Гонтаревой.

"Такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения", - говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Теперь дело будет расследовать Главное управления Национальной полиции в Киевской области. Оно расположено в том же здании, что и управление полиции Киева, которое занималось этим производством раньше.

Напомним, 5 января в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi A7, который был зарегистрирован на невестку Валерии Гонтаревой (ее тоже зовут Валерия Гонтарева), а через несколько дней после этого в поселке Гореничи под Киевом сгорел дом Гонтаревой.