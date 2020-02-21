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Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус

Экс-президент призвал власть не забывать об этом.

Порошенко: Путин - куда большая опасность, чем коронавирус
Фото: Михаил Палинчак

Владимир Путин - очень опасный враг Украины, опаснее коронавируса. Его цель - забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Такое мнение на фейсбуке озвучил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит. Путин считает, что украинского языка не имеет существовать. Что украинская нация не должна существовать, что мы с ним - один народ, такая искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата. Это означает только одно - Украине жизненно необходимы собственные армия, собственный язык и своя церковь. Итак, мы все сделали правильно", - считает Порошенко.

По его мнению, украинская власть молча пропускает атаки Путина.

"Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологии, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - резюмировал экс-президент.

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