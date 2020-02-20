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Адвокат Порошенко подал в суд на ГБР за слова Венедиктовой об игнорировании допросов

По словам главы Бюро, экс-президента ждет силовой привод.

Адвокат Порошенко подал в суд на ГБР за слова Венедиктовой об игнорировании допросов
Игорь Головань
Фото: Факты

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань называет ложью информацию о многочисленных неявках его подзащитного на допросы в качестве свидетеля. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Напомним, в интервью LB.ua врио главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко 30 раз проигнорировал вызов на допрос и его может ждать силовой привод.

"Я бы не хотела говорить о принудительном приводе. Мы обязаны жить по законам. И в законе прописана определенная процедура. Поэтому задача - просто выполнять процедуру. Показать, что люди, которые пишут и принимают законы, не могут их игнорировать. Моя задача, как временно исполняющего обязанности директора, - организовать работу досудебного расследования. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, когда делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит допрос?" - отметила врио главы ГБР.

Игорь Головань утверждает, что подал иск об опровержении недостоверной информации, распространенной Венедиктовой и ее подчиненными.

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