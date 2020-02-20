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"Слуга народа" проведёт заседание "малой фракции" перед отчетом Гончарука в Раде

Рассмотрение кадровых вопросов не планируется.

"Слуга народа" проведёт заседание "малой фракции" перед отчетом Гончарука в Раде
Гончарук в Раде (архивное фото)
Фото: Макс Требухов

Партия "Слуга народа" проведёт заседание "малой фракции" перед отчетом премьер-министра Алексея Гончарука в Верховной Раде.

Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве партии. В так называемую малую фракцию входят руководители парламентских комитетов от «СН» и 14 заместителей главы фракции «Слуга народа».

"Сегодня вечером проведём заседание в формате «малой фракции». Тема - завтрашний отчёт Гончарука в Раде. Пока не решили: поедем мы к нему, или он приедет к нам для разговора", - рассказал депутат.

Также, по его словам, завтра в парламенте во время часа вопросов к правительству и отчёта премьера "ни о какой отставке речи быть не может, учитывая иммунитет на год после принятия Программы деятельности правительства". "Максимум - мы просто можем принять во внимание отчет", - пояснил источник.

Что касается новых кадровых назначений в Кабмине, которые ранее анонсировались, то, по словам источника, не исключено внеочередное заседание парламента для рассмотрения этих вопросов.

"Мы вошли в землю (начали рассматривать законопроект о продаже земли, - ред.), поэтому по регламенту для рассмотрения других вопросов повестки, в том числе и кадровых, нужно созывать внеочередное заседание. Вряд ли это будет на следующей неделе, которая не пленарная. Скорее всего, будем использовать опыт прошлого созыва, когда такое заседание лучше проводить в пленарный день, в перерыве между утренним и вечерним заседаниями", - добавил депутат.

Напомним, 17 февраля Кабмин обнародовал на своем сайте 300-страничный отчет работы правительства в 2019 году. Документ был подан в Верховную Раду и представлен в виде отдельной веб-страницы, где представлены топ-100 достижений. 19 февраля Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал отчет Кабмина.

В пятницу, 21 февраля, в рамках часа вопросов к правительству этот же отчет в Раде представит премьер Гончарук.

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