Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный Стогний вернулся в Украину

Он был задержан ФСБ РФ по подозрению в организации диверсий и осужден на 3,5 года по другим статьям.

Крымчанин Алексей Стогний, которого задержали в ноябре 2016 года по подозрению в организации диверсий на объектах инфраструктуры полуострова, но осудили на 3,5 года по статьям, не связанным со шпионажем или диверсией, вернулся в Киев.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья", - написала она в фейсбуке.

Омбудсмен пообещала позаботиться о проведении "высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлении необходимой врачебной помощи" Стогнию.

Денисова напомнила, что 115 граждан Украины до сих пор незаконно удерживаются страной-агрессором - Россией.

Уполномоченный ВР по правам человека призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус использовать все рычаги влияния, чтобы обеспечить соблюдение основных прав и свобод граждан Украины, которые являются пленниками Кремля.

Напомним, Алексея Стогния задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года при выезде из Крыма напротив пункта пропуска "Каланчак". Он ехал в Киев к дочери на день рождения.

Российские СМИ показали видео, на котором Стогний в ходе постановочного допроса дает "признательные показания" в шпионаже в пользу Украины. Российские СМИ утверждали, что Стогний - полковник Главного управления разведки Украины и был задержан в Севастополе, когда шел на агентурную встречу.

В Минобороны Украины заявили, что задержанный давно завершил службу и не является сотрудником военного ведомства. Он проживал на территории полуострова до его оккупации Россией и занимался бизнесом.

В июле 2017 подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя приговорил Алексея Стогния к 3,5 года заключения по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст.223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов).

Дело "крымских диверсантов" включает в себя несколько уголовных дел, при этом статьи, по которым обвиняют задержанных украинцев, в каждом деле разные. Всего, по данным Крымской правозащитной группы, в 2016 году было задержано 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.