Он отправится на реабилитацию в "Феофанию".

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"По распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе клинической больницы "Феофания", – заявила Денисова.

После курса реабилитации Семена также получит социальное обеспечение от государства.

Напомним, Николай Семена, журналист "Радио Свобода" и "Крым.Реалии", обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему предъявили обвинение в из-за опубликованной статьи, которую расценили как "оправдание терроризма".

22 сентября 2017 года подконтрольный оккупационной власти Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

14 января 2020 судимость была снята. Вчера Семена выехал из Крыма в Киев.