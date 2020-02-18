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Чернобыльская АЭС объявила тендер на проведение аудита за 400 тыс. гривен

Срок предоставления услуг до 25 мая.

Чернобыльская АЭС объявила тендер на проведение аудита за 400 тыс. гривен
Фото: EPA/UPG

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" объявило тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2019 год за 400 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендеру, победитель должен будет предоставить услуги по аудиту финотчетности ЧАЭС за 2019 год с ориентировочной стоимостью 400 тыс. гривен. Срок предоставления услуг до 25 мая.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 2 марта. Аукцион назначен на 3 марта.

В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Напомним, в сентябре сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук предложил Японии инвестировать средства в Чернобыльскую зону отчуждения.

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Источник: "Украинские новости"
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