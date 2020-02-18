Чернобыльская АЭС объявила тендер на проведение аудита за 400 тыс. гривен

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" объявило тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2019 год за 400 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендеру, победитель должен будет предоставить услуги по аудиту финотчетности ЧАЭС за 2019 год с ориентировочной стоимостью 400 тыс. гривен. Срок предоставления услуг до 25 мая.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 2 марта. Аукцион назначен на 3 марта.

В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

Напомним, в сентябре сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук предложил Японии инвестировать средства в Чернобыльскую зону отчуждения.