Экс-заместителю директора "Николаевского бронетанкового завода" сообщили о подозрении

Убыток от его действий оценивают в 350 000 грн.

Бывшему заместителю директора ГП "Николаевский бронетанковый завод", который входит в состав "Укроборонпрома", объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебной подделке.

Убыток государству от его действий оценивается более чем в 355 000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Во время пребывания на должности подозреваемый договорился с представителями коммерческой структуры и, используя служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Однако выяснилось, что домики были переданы только "на бумаге", фактически коммерческое предприятие их не поставило.

"Достоверно зная о факте отсутствия имущества, на тот момент заместитель директора госпредприятия подписал официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для произведения расчетов. На счета предприятия перечислили более 355 000 гривен", – добавили правоохранители.

Подозрение бывшему замдиректора завода объявили по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч .2 ст. 366 (служебная подделка).

Напомним, в ноябре сотрудники Службы безопасности задержали бывшего заместителя генерального директора завода "Маяк" (входит в государственный концерн "Укроборонпром") при получении $200 000 взятки.