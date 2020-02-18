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Суд арестовал двух правоохранителей, подозреваемых в пытках

Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Суд арестовал двух правоохранителей, подозреваемых в пытках
Фото: krapka.club

По ходатайствам прокуроров Офиса Генпрокурора, Заводской районный суд Николаева взял под стражу начальника и следователя отдела полиции, которые подозреваются в пытках гражданина. Об этом сказано в пресс-центре Офиса. 

Ранее им было сообщено о подозрении за пытки. Полицейские в течение нескольких часов силой препятствовали вывозу из районной в областную больницу человека, который находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве.

В случае доказательства вины правоохранителей, им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, 13 февраля полицейскому, который бил задержанного дубинкой и заставлял приседать, объявили о подозрении. Издевательства, о которых идет речь, имели место в июле 2019 года в отделении полиции г. Ямполь Винницкой области.

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