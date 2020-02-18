​ГБР задержало экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах на Майдане

Следователи Государственного бюро расследований по делам Майдана задержали и сообщили о подозрении бывшему бойцу спецподразделения "Омега".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Бывший офицер отдельного отряда спецназначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в: превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года подозреваемый, действуя совместно с другими представителями правоохранительных органов, как единственный боевое подразделение, осуществлял прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Незалежности в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, еще одного - смертельно.

Фото: dbr.gov.ua

Бывшего спецназовца задержали 17 февраля 2020 года. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в ноябре прошлого года ГБР создало в своем составе новый следственный отдел, который будет заниматься расследованием преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

О том, что происходило в центре Киева 18-20 февраля 2014 года, когда погибли десятки людей, читайте в тексте "План уничтожения Майдана", отрывке из книги Сони Кошкиной "Майдан. Нерассказанная история".