Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших на Майдане в ходе Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Пленарная неделя, в которую мы входим, - это неделя, когда происходили события на Майдане. Это неделя, которая вошла в нашу судьбу как неделя Революции Достоинства. Давайте вспомним минутой молчания всех погибших на Майдане, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал в начале заседания первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Депутаты поддержали его предложение, все поднялись с мест.

Стоит отметить, что перед началом утреннего заседания представители "Слуги народы" охраняли трибуну, чтобы не позволить оппозиции заблокировать ее.

Напомним, что 18 февраля решение властей провести антитеррористическую операцию на Майдане привело к кровавым столкновениям. В течение нескольких дней погибли десятки человек.

Эти события привели к бегству президента Виктора Януковича и правящей верхушки. К власти пришли проевропейские силы.