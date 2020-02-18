Кличко назвал окончательную стоимость "стеклянного" моста

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что окончательная стоимость "стеклянного" моста между Крещатым парком и Владимирской горкой составила 278,5 млн гривен, а с учетом обустройства прилегающей территории - 306 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Киевской горадминистрации.

"Я еще во время открытия моста сказал, что всю документацию по строительству мы передаем (как, собственно, и по другим объектам, которые строим) в Институт судебных экспертиз, в Государственную аудиторскую службу, в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мы получили выводы экспертиз всех трех структур", - приводятся в сообщении слова Кличко.

Он заявил, что эти выводы свидетельствуют о существенной экономии средств.

"По факту, мост обошелся в 278,5 млн гривен. Плюс проектные и другие дополнительные работы. Всего на мост с прилегающими объектами и территорией (в частности, парками «Крещатый» и «Владимирская горка», фонтаном) город потратил 306 млн гривен хотя, по предварительным расчетам, на весь комплекс работ и объектов предусматривалась сумма почти 420 млн. То есть город сэкономило более 100 млн гривен. И только теперь окончательно рассчитается уже за все работы", - заявил Кличко.

Мэр добавил, что мост стал инструментом политической борьбы, но он рад тому, что теперь мост называют "мостом Кличко".

Напомним, мост между Крещатым парком и Владимирской горкой открыли в мае 2019 года. Длина сооружения составила 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла.

На следующий день после открытия два стеклянных окна на мосту покрылись трещинами и их пришлось срочно менять. В процессе работ треснуло еще одно стекло, что стало основанием для острой критики и шуток над Кличко и мостом.

Однако в КГГА заявили, что по результатам обследования и испытания техническое состояние пешеходно-велосипедного моста исправное и соответствует действующим нормативам по нагрузке для пешеходных мостов.