Инцидент произошел в 2018 году, обошлось без пострадавших.

Деснянский районный суд Киева приговорил к девяти годам лишения свободы 31-летнего мужчину, который пытался взорвать гранатой двух полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

ЧП произошло в ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы. Двое патрульных остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно.

Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотик. После этого мужчина достал из кармана боевую гранату РГД-5, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным.

"Вследствие указанных действий произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию правоохранителей удалось избежать жертв. Злоумышленника, который оказался местным жителем, 1988 года рождения, задержали на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Краматорске задержали мужчину, который пытался подорвать женщину с ребенком.