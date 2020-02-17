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МВД и Нацполиция намерены ужесточить сроки для угонщиков

Количество угонов авто уменьшается из года в год.

МВД и Нацполиция намерены ужесточить сроки для угонщиков
Фото: newsroom.kh.ua

Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция инициируют изменения в законодательстве относительно усиления ответственности за угоны автомобилей. Об сообщила пресс-служба МВД со ссылкой на советника министра внутренних дел Владимира Мартыненко.

Уточняется, что наказание за применение угонщиками электронных устройств, которые разблокируют системы электронной защиты, в законе до сих пор не предусмотрено.

«Мы предлагаем наказывать таких дельцов заключением на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за само изготовление таких устройств или их реализацию мы предлагаем наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой», - сказал Мартыненко.

Он отметил, что одним из направлений, куда "едут" похищенные авто, является разукомплектование и продажа по запчастям. По словам советника министра, "это зло, с которым бороться нужно системно".

"Мы предлагаем внести изменения в Уголовный Кодекс, предусмотрев за такой вид преступления наказание в виде штрафа до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс.) или лишением свободы на срок до 5 лет. Но если эти же действия совершены членом организованной группы, преступной организации, преступного сообщества или под руководством "вора в законе" - предлагаем лишать свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", - отметил Мартыненко.

Советник главы МВД также рассказал о проблеме так называемых "двойников" - автомобилей с измененными идентификационными признаками (перебитыми номерами).

"Сейчас уголовная ответственность есть только за уничтожение, подделку или замену таких номеров узлов и агрегатов. Нами предлагается в этот перечень добавить еще и реализацию таких транспортных средств, увеличив наказание до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок», - добавил Мартыненко.

Он отметил, что количество угонов транспортных средств уменьшается из года в год, а уровень раскрытия этого вида преступления возрастает.

Так, в 2014 году было зарегистрировано 11943 случаев, из которых 3771 раскрыты, в 2015 - 11324 случая (3632 раскрыты), в 2016 - 12105 случаев (3347 раскрыты), в 2017 - 8824 случая (3116 раскрыты), в 2018 - 6500 случаев (2634 раскрыты), в 2019 - 5374 случая, из которых 2250 были раскрыты.

Напомним, в начале декабря в Киевской области задержали группировку угонщиков, которые занимались кражами машин премиум-класса. В "автопарке" угонщиков, среди прочего, были автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover. При этом, некоторые авто были остановлены на админгранице с Крымом.

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