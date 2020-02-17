В Днепре задержали шестерых членов преступной группы, которые подозреваются в серии особо тяжких преступлений. При этом двое членов банды задержали "на горячем" - во время погони они сбили трех пешеходов, один из которых погиб.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции

"16 февраля главарь группировки на угнанном автомобиле «Ауди» сбил трех человек. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы", - уточнил замначальника ГУ НП Днепропетровской области Тарас Воликов.

Как выяснилось, 16 февраля члены группировки похитили 30-летнего мужчину и, угрожая оружием, вымогали у него 20 тыс. долларов. На перекрестке пострадавший заметил авто патрульных и начал кричать. Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны после ДТП (двое из них).

Этой же ночью полицейские вместе со спецназовцами КОРД задержали еще четверых членов группы. Во время обысков по месту их жительства изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Фото: npu.gov.ua

Все шестеро мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

После проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство.

Напомним, ранее полиция разоблачила банду вымогателей, работавшую под видом "атошников".