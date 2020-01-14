Из жертв выбили не меньше 11 миллионов гривен.

Главное следственное управление Национальной полиции заявило о разоблачении банды серийных вымогателей, работавших под видом "атошников".

Об этом говорится на сайте полиции.

Первый раз о ней сообщили в ноябре 2019 года, когда на горячем задержали четырех фигурантов. Сейчас под стражей находятся трое из них. Еще четыре человека объявлены в государственный розыск, а 29-летний организатор-россиянин - в международный.

Следствие полагает, что счету вымогателей минимум четыре преступных эпизода. У одного потерпевшего, например, вымогали $400 тыс., угрожая убийством. Другого человека похитили, требуя выкуп в размере 15 тыс. евро. Общая сумма "долгов", полученных путем угроз и запугивания, оценивается в 11 млн гривен.

Полиция заявила, что злоумышленники, которые представлялись жертвам участниками АТО, работали по заказу третьих лиц.

Участникам банды инкриминируют ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.189 (вымогательство) та ч.3 ст.146 (похищение человека) Уголовного кодекса. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Полиция обнародовала фотографии подозреваемых и просит пострадавших обращаться по телефонам +38 (067) 672 06 27 или 102.