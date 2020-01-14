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В Киеве 80% теплосетей требуют ремонта, - "Киевтеплоэнерго"

Трубопровод возле станции метро "Лыбедская" был проложен в 1987 году.

В Киеве 80% теплосетей требуют ремонта, - "Киевтеплоэнерго"
Фото: Lb.ua

В Киеве 80% тепловых сетей уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в ремонте. Об этом рассказал начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин во время брифинга в связи с прорывом трубы возле ТРЦ Оcean Plaza, передает "Укринформ".

"80% тепловых сетей Киева уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют ремонта. Для того чтобы заменить абсолютно все, нужен большой срок, но мы работаем над тем, что обнаруживаем наиболее аварийные участки и учитываем это при планировании программы ремонта тепловых сетей", - сказал он.

Пелипишин отметил, что трубопровод возле станции метро "Лыбедская" был проложен в 1987 году и уже отработал свой срок эксплуатации. Сейчас продолжаются ремонтные работы после порыва, и было принято решение изменить не только поврежденный участок, но и весь трубопровод в длину и ширину проезжей части.

"Для предотвращения таких случаев ежегодно в межотопительный период проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, и этот участок, который сейчас ремонтируется, прошел такое испытание", - сказал Пелипишин.

Он добавил, что вообще нормативный срок эксплуатации трубопровода - 25 лет, но все зависит от внешних факторов, от того, что влияет на определенный трубопровод.

По словам Пелипишина, ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Но влияние этого на порыв трубопровода должна выяснить специальная комиссия.

Напомним, вечером 13 января на в Киеве на ул. Антоновича прорвало трубу теплотрассы из-за чего затопило торгово-развлекательный центр ТРЦ Ocean Plaza. В результате госпитализировали семерых пострадавших, всего травмировано десять человек. Спасатели также эвакуировали семерых пассажиров из маршрутки №825, которая провалилась в яму на дороге, и троллейбуса, оказавшегося в паровом занавесе.

В "Киевтеплоэнерго" сообщали, что повреждения теплосети возле ТРЦ будут ликвидированы до утра 15 января, движение транспорта по улице Антоновича планируют возобновить завтра во второй половине дня.

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