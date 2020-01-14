У политзаключенного по делу "Хизб ут-Тахрир" Джеппарова обнаружили опухоль, - омбудсмен

Из-за этого у него постоянная сильная зубная и головная боль.

У политзаключенного по делу "Хизб ут-Тахрир" Айдера Джеппарова, которого содержат в СИЗО аннексированного Крыма, обнаружили опухоль, из-за чего у него постоянная сильная зубная и головная боль. Об этом в телеграме сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Опухоль появилась на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за этого он не может открывать рот и глотать и имеет жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль.

"Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с узниками от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен в очередной раз обратилась к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять меры для восстановления прав Джеппарова - провести полное медицинское обследование и оказать медицинскую помощь.

Напомним, Джеппарова незаконно задержали 10 июня 2019 года по делу "Хизб ут-Тахрир" - религиозному движению, запрещенному в России как террористическое. В Украине оно не запрещено.

В 2016 году российская оккупационная власть начала гонения против участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией.

5 декабря 2019 года сообщалось, что состояние здоровья фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова также значительно ухудшилось. Его преследуют приступы кашля, а также у него практически пропал слух левого уха.