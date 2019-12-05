В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
О чем думают жители крымского полуострова
О чем думают жители крымского полуострова
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Здоровье фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова сильно ухудшилось, - адвокат

В СИЗО отказывают в адекватном лечении.

Здоровье фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова сильно ухудшилось, - адвокат
Джемиль Гафаров
Фото: atr.ua

Состояние здоровья тяжелобольного фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова значительно ухудшилось. Об этом в комментарии корреспонденту LB.ua рассказал его адвокат Рифат Яхин.

Он отметил, что Джемиля Гафарова преследуют приступы кашля на протяжении трех недель, а также у него практически пропал слух левого уха.

"Однозначно состояние здоровья Гафарова ухудшилось. Сегодня он рассказал мне, что с ним происходило все это время. В середине ноября в камере похолодало, там не более 10 градусов, при этом единственное окно открыто, так как нет вентиляции, и во избежание заболеваний туберкулезом, воздухообмен проходит только через окно", - пояснил правозащитник.

В камере 3 на 8 метров содержатся 10-11 заключенных. Они сушат белье прямо там, кран и туалет расположены в одном месте, поэтому в помещении крайне высокая влажность. 

"У Джемиля Гафарова кашель от переохлаждения затянулся на 3 недели, сейчас сухой кашель, приступы от трех до пяти минут. Когда он пришел в камеру для свидания, я увидел, что когда он набирает воздух в легкие, он сразу начинает кашлять", - сообщил адвокат.

По его словам, заявки на обследование в медсанчасти СИЗО Джемиль Гафаров писал дважды, реакции на них не последовало. Осложнения от простуды перешли в средний отит левого уха, сейчас там гной, без обследования ему выдали ушные капли и какие-то таблетки. 

"Кашель не прекратился, дышать глубоко не может, слух слева почти пропал. Из-за приема лекарств постоянная боль в боку, так как у Гафарова проблемы с желудочно-кишечным трактом, но не принимать лекарства он тоже не может. Постоянные проблемы с кишечником. Постоянная боль в сердце. Никакие осмотры не проводятся, прослушивания легких тоже не делали. Все все игнорируют, всем лишь бы закрыть человека, интересы следствия для них превыше всего, а дальше уже никто не обращает внимания, они его просто медленно убивают", - рассказал Рифат Яхин.

Напомним, Джемиль Гафаров - инвалид третьей группы. Имеет ряд заболеваний. В 2017 году перенес инфаркт миокарда. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам в Крыму. 

Была задержан в марте 2019 по так называемому второму симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир" - организации, которая признана в России террористической. В Украине запрета на ее деятельность нет, но после оккупации Крыма российские "власти" начали преследовать ее членов.

Обыски 27 марта в Крыму стали самыми масштабными со времен оккупации полуострова. Они проводились сотрудниками ФСБ, ОМОНа и Росгвардии в 23-х домах в Симферополе, 2-х домах в Белогорском районе, 3-х - в Красногвардейском районе. Понятых привезли с собой, в их роли выступили студенты автотранспортного техникума. 

Были задержаны 24 человека. Пятерым активистам инкриминируют организацию деятельности террористической группировки (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ - максимальная мера наказания - пожизненное заключение). Остальным - участие в организации террористической группировки (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы). 

Эбазер Пинхас , Крым
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также