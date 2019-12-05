Здоровье фигуранта симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Гафарова сильно ухудшилось, - адвокат

Состояние здоровья тяжелобольного фигуранта второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова значительно ухудшилось. Об этом в комментарии корреспонденту LB.ua рассказал его адвокат Рифат Яхин.

Он отметил, что Джемиля Гафарова преследуют приступы кашля на протяжении трех недель, а также у него практически пропал слух левого уха.

"Однозначно состояние здоровья Гафарова ухудшилось. Сегодня он рассказал мне, что с ним происходило все это время. В середине ноября в камере похолодало, там не более 10 градусов, при этом единственное окно открыто, так как нет вентиляции, и во избежание заболеваний туберкулезом, воздухообмен проходит только через окно", - пояснил правозащитник.

В камере 3 на 8 метров содержатся 10-11 заключенных. Они сушат белье прямо там, кран и туалет расположены в одном месте, поэтому в помещении крайне высокая влажность.

"У Джемиля Гафарова кашель от переохлаждения затянулся на 3 недели, сейчас сухой кашель, приступы от трех до пяти минут. Когда он пришел в камеру для свидания, я увидел, что когда он набирает воздух в легкие, он сразу начинает кашлять", - сообщил адвокат.

По его словам, заявки на обследование в медсанчасти СИЗО Джемиль Гафаров писал дважды, реакции на них не последовало. Осложнения от простуды перешли в средний отит левого уха, сейчас там гной, без обследования ему выдали ушные капли и какие-то таблетки.

"Кашель не прекратился, дышать глубоко не может, слух слева почти пропал. Из-за приема лекарств постоянная боль в боку, так как у Гафарова проблемы с желудочно-кишечным трактом, но не принимать лекарства он тоже не может. Постоянные проблемы с кишечником. Постоянная боль в сердце. Никакие осмотры не проводятся, прослушивания легких тоже не делали. Все все игнорируют, всем лишь бы закрыть человека, интересы следствия для них превыше всего, а дальше уже никто не обращает внимания, они его просто медленно убивают", - рассказал Рифат Яхин.

Напомним, Джемиль Гафаров - инвалид третьей группы. Имеет ряд заболеваний. В 2017 году перенес инфаркт миокарда. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам в Крыму.

Была задержан в марте 2019 по так называемому второму симферопольскому делу "Хизб ут-Тахрир" - организации, которая признана в России террористической. В Украине запрета на ее деятельность нет, но после оккупации Крыма российские "власти" начали преследовать ее членов.

Обыски 27 марта в Крыму стали самыми масштабными со времен оккупации полуострова. Они проводились сотрудниками ФСБ, ОМОНа и Росгвардии в 23-х домах в Симферополе, 2-х домах в Белогорском районе, 3-х - в Красногвардейском районе. Понятых привезли с собой, в их роли выступили студенты автотранспортного техникума.

Были задержаны 24 человека. Пятерым активистам инкриминируют организацию деятельности террористической группировки (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ - максимальная мера наказания - пожизненное заключение). Остальным - участие в организации террористической группировки (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы).