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Задержанным по делу "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам выдали сухпайок со свининой и плесенью

В СИЗО игнорируют жалобы на питание. 

Задержанным по делу "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам выдали сухпайок со свининой и плесенью
Фото: Портал Крымских Новостей

Задержанным по второму бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" в ростовском СИЗО №1 выдают сухпайки с плесенью и свининой. Об этом "Крым. Реалии" сообщил адвокат Айдер Азаматов.

Такой же рацион им выдали во время заседания суда. При этом Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону отказался вынести отдельное постановление относительно начальника СИЗО, который допустил эти нарушения.

"Нашим подзащитным на предыдущем судебном заседании выдали сухпайок, в котором было печенье с плесенью и паштет, в состав которого входила свинина, что не соответствует религиозным убеждениям. По этом поводу суд отказался выносить отдельное постановление относительно начальника СИЗО №1, но отметил, что сделает информационный запрос о необходимости вытребовать информацию по по этому сухпайку", - объяснил Азаматов.

Его подзащитный Эрнес Аметов жаловался, что выдаваемую в СИЗО пищу невозможно есть, и он вынужден от нее отказываться. Руководство СИЗО, по словам адвоката, игнорирует все обращения. 

Организация "Хизб ут-Тахрир" была признана РФ террористической в 2003 году. В Украине деятельность организации не запрещена. После оккупации Крыма российские власти начали преследование крымских татар, связанных с  этой организацией.

Напомним, 22 февраля 2019 в Крыму следствие ФСБ России предъявило восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" дополнительное обвинение в подготовке к насильственному захвату власти.

Помимо них, под стражей находятся и другие крымские татары, задержанные по так называемому ялтинскому и симферопольскому делу. 

13 ноября Европейский союз призвал Россию отменить приговор и отпустить шестерых крымскотатарских активистов, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", которым дали от 7 до 19 лет лишения свободы. 

Украина пообещала передать все связанные с этими делами материалы в международный суд ООН. 

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